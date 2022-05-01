Министр обороны разъяснил, как военнослужащим на передовой и в тылу начисляется зарплата

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил вопрос начисления зарплат военнослужащим.

Об этом говорится в его видеообращении.

Сейчас военным начисляются следующие выплаты: ежемесячное денежное обеспечение (зарплата в соответствии с должностью) и дополнительное вознаграждение от Президента. Для тех, кто не вовлечен в боевые действия, оно составляет 30 тысяч гривен в месяц, или же 1 тысячу гривен в день, а для тех, кто участвует в боевых действиях – 100 тысяч гривен в месяц или 3 тысячи в день. Иногда в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться:

«Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур Сил обороны».