Швейцария намерена конфисковать $100 миллионов у «Юры Енакиевского» и вернуть их Украине

Швейцария намерена конфисковать активы соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Юрия Иванющенко («Юры Енакиевского») на сумму более 100 миллионов швейцарских франков (около $104 миллиона).

Об этом сообщает «Укринформ».

Федеральный совет Швейцарии принял решение об открытии дела об административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии в феврале 2014 года.

«Судебное разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. Федеральный административный суд определит соблюдение условий конфискации. Если после окончания судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены Украине», - отметили в Федеральном совете Швейцарии.

Процедура конфискации основана на Законе об иностранных незаконных активах, применяемом только в исключительных случаях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически важных лиц, но при соблюдении определенных условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Экс-нардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», сбежал из Украины после Революции Достоинства. Иванющенко подозревали в завладении деньгами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7 километр».