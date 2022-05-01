В Белом доме заявили, что дефолт рф не сильно повлияет на мировую экономику

Правительство США ожидает, что влияние дефолта россии на мировую экономику будет минимальным.

Об этом заявила во время брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает «Укринформ».

– Мы объявили, что не будем продолжать действие лицензии. Это означает, что россия, скорее всего, не выполнит своих обязательств и столкнется с дефолтом. Это подтвердит её статус парии в мировой финансовой системе. Мы ожидаем, что влияние на экономику США и мира будет минимальным, поскольку россия уже финансово изолирована, - сказала она.

Карин Жан-Пьер добавила, что ныне американский Минфин продолжает мониторинг ситуации и ведёт беседы с представителями мирового финансового сообщества.

После вторжения россии в Украину США ввели санкции против рф, в том числе заморозили её внешние счета в банках. В то же время с целью уменьшения негативного влияния для западных инвесторов, которые вели бизнес с рф, правительство США ввело лицензию, которая позволяла российскому правительству делать выплаты в долларах по суверенному долгу на временной основе.

24 мая Министерство финансов США отказалось продлить лицензию, которая позволяла россии делать выплаты для обслуживания внешнего долга в долларах. Её срок действия истек 25 мая. Этот шаг существенно усложнит условия для российской экономики, которая страдает под давлением западных санкций и замораживания активов, размещенных в иностранных банках, и увеличит возможность объявления россией дефолта.