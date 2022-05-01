В «Нафтогазе» заявили, что в Украине не повысят цену на газ для населения

Кабинет министров Украины создаст специальный фонд Госбюджета для поступлений от международных доноров, за счет которого будет иметь возможность удерживать тарифы на газ для населения, компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго и операторов газораспределительных сетей.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает «Интерфакс-Украина».

Витренко отметил, что разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами государство будет компенсировать участникам рынка. Витренко объяснил, что собственной добычи «Нафтогаза» недостаточно для покрытия всех потребностей населения: и прямого потребления, и централизованного отопления, и производственно-технологических затрат в газораспределительных сетях.

В «Нафтогазе» заявили, что в Украине введут мораторий на повышение цен на газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги. Компания опровергла распространенную рядом СМИ информацию о повышении втрое цены на отопление.