Основной целью рф является зачистить территорию Украины от украинцев, - Шмыгаль

Основной целью российских оккупантов является зачистка территории Украины от украинцев.

Об этом в интервью BBC заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «УНИАН».

По его словам, захватчики хотят посеять страх и заставить украинцев бежать в Европу.

- Они совершают преступления против человечности, они совершают геноцид против украинского народа, потому что зачищают территорию Украины от украинцев. Это их основная цель. А цель побочная – создать миграционный кризис и выдавить миллионы украинцев в Европейский Союз, чтобы дестабилизировать его... Они действуют абсолютно сознательно, абсолютно намеренно совершают военные преступления. В нашем случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает, что российская армия и россия воюют с гражданским населением Украины, а не с Вооруженными силами, - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день уже 14 миллионов украинцев покинули свои дома и уехали в европейские страны или стали внутренне перемещенными лицами.