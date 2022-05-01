Литовец создал серию фигурок российских солдат-мародеров - коллекцию выставит на продажу, чтобы помочь Украине

Литовский моделист Томас Упскас создал композицию «Brothers in Arms» - российских военных-мародеров. Модели он будет продавать на аукционе в поддержку Украине.

Об этом он поделился на своей странице в Facebook.

Модели иллюстрируют, как путинские вояки и, по совместительству, мародеры грабили украинские дома, унося все, что только попадалось им на глаза. Здесь нашлось место и излюбленным российскими мародерами изделиям из санфаянса.

Старт аукциона начинается со ставки в ​​2000 евро. Все вырученные с аукциона средства будут направлены на помощь украинской армии.

Напомним, как оккупант хвастается, что научился «грамотно мародерить» в Украине.