НБУ перечислил на нужды армии почти 16,9 миллиардов гривен

Национальный банк Украины перечислил на нужды военных почти 16,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На 30 мая 2022 года остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет более 175 миллионнов гривен.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 16,9 миллиардов гривен, в частности:

- на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 миллионов гривен;

- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 миллион гривен;

- на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 280 миллионов гривен;

- на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 миллиона гривен.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 17 миллиардов гривен в эквиваленте. В частности, более 5,2 миллиарда гривен в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены), швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

«Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)», – отчитываются в НБУ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

По состоянию на 30 мая 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет более 163 миллионов гривен.

«В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты). Кроме того, Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 393 миллионов гривен с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф», - говорится в сообщении.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.