Кабмин предлагает вернуть пошлины и НДС на импортные товары с 1 июня

В Украине собираются вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импортные товары, в том числе на автомобили, с 1 июля.

Соответствующий законопроект, разработчиком которого выступил Кабинет министров, внесен в Верховную Раду Украины.

Проектом закона № 7418, который 30 мая был направлен на рассмотрение профильного Комитета, предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

- на товары, ввозимые плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы; - для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину; - на транспортные средства, ввозимые гражданами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что бюджет Украины остался без 13 миллиардов гривен в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС.

В Кабмине отмечают, что вернуть норму решили по той причине, что такие товары всегда входили в перечень бюджетоформирующих, в частности транспортные средства, телефоны и т.д. В то же время, их большое количество не являются предметами первой необходимости, обеспечивающими бесперебойную работу экономики.

Однако авторы инициативы предлагают освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, что в Украину по нулевой «растаможке» ввезли 80 тысяч автомобилей из ЕС.