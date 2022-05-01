Топ-6 преимуществ сбережения средств в криптовалютах

Криптоиндустрия не просто привлекает массовое внимание, но и смело вошла и крепко закрепилась на мировых рынках активов. Об инвестициях в крипту говорят крупные корпорации, Илон Маск продвигает Dogecoin, правительства рассматривают не только регулирование, но и возможность легализации крипты как платежного средства.

Во время военного положения многие обратили внимание на криптовалюты как способ сбережения. Специалисты обменника криптовалют Crybex описывают преимущества этого способа, а также рассказывают, как купить биткоин в Украине и за ее пределами.

Преимущество 1. Важнейшее: дефляционная модель

Такие криптовалюты, как Bitcoin — первая и крупнейшая по объему рыночной капитализации, имеют дефляционную природу. Изначально в код Bitcoin заложено, что всего будет выпущено 21 млн монет BTC. На май 2022 года уже эмитировано 19,03 млн. Система запрограммирована так, что приблизительно каждые 4 года сложность добычи возрастает: скорость либо уменьшается, либо остается на том же уровне или увеличивается за счет прироста майнеров, обслуживающих сеть.

Ограничение эмиссии подразумевает, что чем больше добывается монет, тем дороже стоит их добыча. А значит растет цена 1 BTC.

Если вы посмотрите любой агрегатор криптовалют, возможно, у вас возникнет вопрос, почему мы указали Bitcoin крупнейшей по объему рыночной капитализации криптовалютой, если, к примеру, на CoinMarketCap он занимает второе место после Tether (USDT). Это верно, но Tether — это стейблкоин, особый вид криптовалют, ценность которых обеспечивается другими активами. USDT обеспечен долларами США (USD) и курс его всегда равен $1. Стейблкоины отлично подходят для сбережения ценности в эквиваленте USD, хоть и не имеют дефляционной природы и выпускаются централизованным эмитентом — компанией Tether Limited.

Преимущество 2. Удачные инвестиции

Изучив немного основы блокчейн-технологий и вникнув в новости криптоиндустрии, вы можете решить инвестировать в Bitcoin, Ethereum или другие криптовалюты. Сделав правильный выбор, вы сможете не только сохранить ценность сбережений, но и приумножить капитал. Однако помните два главных правила инвестирования:

не вкладывайте больше средств, чем готовы отложить и не трогать длительное время;

принимайте взвешенные решения.

Инвестировав в Bitcoin $1000 в 2017 году, сегодня вы бы увеличили капитал в 40 раз.

Мы не даем инвестиционных советов. Криптовалюты — высоковолатильный актив, цена которого в считанные часы может значительно возрасти или упасть. Стейблкоины не в счет, они стабильны. Однако мы точно знаем, что 5 лет назад и Bitcoin, и Ethereum — самые популярные монеты — стоили меньше, чем сейчас. Именно поэтому инвестировать в высоковолатильные монеты стоит только ту сумму, которую не боитесь «заморозить» на какое-то время.

Преимущества 3 и 4. Портативность, компактность

Криптовалюты — это цифровые валюты, которые выглядят как программный код. Чаще всего они хранятся на горячих криптокошельках, которые можно открывать на любых устройствах, или холодных, которые сами являются устройством, похожим на флешку. Это значит, что в поездке вам не нужно будет перевозить крупные суммы наличными или беспокоиться о функционировании банковских карт и лимитах.

Преимущества 5 и 6. Конфиденциальность, безопасность

Адрес криптокошелька — это набор символов. Ему не присваиваются ни имя, ни фамилия, а доступ может получить только тот, кто владеет сид-фразой — мнемоническим кодом из 12–24 слов. Позаботьтесь о том, чтобы код хранился надежно. Не сохраняйте его в текстовых файлах или скриншотах в облаке и на рабочем столе. Запишите его в блокнот, а копию — на лист и храните в разных местах, доступным в случае форс-мажора.

Надежные криптообменники следуют принципам конфиденциальности и приватности, а также ответственно подходят к вопросам личной безопасности клиентов. Если вы не публикуете в Instagram сид-фразу и не записываете видео об инвестициях, владеть криптовалютами абсолютно безопасно.

А мы в Crybex продолжаем создавать информационные материалы, чтобы криптовалюты становились ближе, понятнее и доступнее каждому желающему!

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