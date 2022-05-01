В Нацбанке сообщили, когда можно будет вернуться к плавающему курсу гривны

Национальный банк отпустит курс гривны в свободное плавание, когда будет работающая экономика, налаженный украинский экспорт и четкое понимание относительно войны.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире общенационального телемарафона.

— Мы вернемся к довоенной политике (плавающего курса гривни), когда будет работающая экономика, налаженный украинский экспорт и четкое понимание относительно войны. С начала войны Нацбанк зафиксировал курс гривни к доллару и евро, ведь на период войны такое решение имеет больше преимуществ, чем недостатков, - отметил Фурман.

Напомним, Нацбанк обещает и дальше сдерживать курс гривны на уровне 29,25 за доллар.