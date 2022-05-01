В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам

С сегодняшнего дня на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Заявки могут подать люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.

Для этого нужно на портале єДопомога заполнить персональные данные и указать IBAN - международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет.

Данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.

Напомним, правительство расширило перечень громад Николаевщины, переселенцы из которых могут получить финпомощь.