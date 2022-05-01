Работающие пенсионеры в июне получат повышенные пенсии и доплаты

В июне работающие пенсионеры получат повышенные размеры пенсий, которые будут пересчитаны, начиная с апреля, согласно статье 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме того, к повышенным пенсиям работающие пенсионеры получат доплаты к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май.

Размер увеличения пенсии будет определен для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

Пересчет Пенсионный фонд Украины будет производить автоматически. Для этого будет использована отчетность работодателей о страховом стаже и заработной плате пенсионера после 1 марта 2020 года.

Перерасчет будет произведен тем работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2020 года.

Деньги поступят на счета работающих пенсионеров в уполномоченных банках и выплатных ведомостях Укрпочты.

Исключение – работающие пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Для них дополнительные перерасчеты будут произведены с 1 июля.

По состоянию на 2020 год в Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллионов – это работающие пенсионеры.

Напомним, в Кабмине разъяснили, что в регионах, где из-за войны невозможно выплачивать пенсии, начисления перенесут на следующий период.