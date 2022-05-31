Тайвань пожертвует $6 миллионов пяти украинским городам на восстановление, среди которых и Николаев

Во вторник, 31 марта, Тайвань объявил, что пожертвует 6 миллионов долларов пяти украинским городам, пострадавшим от российского вторжения, среди которых и Николаев.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел острова.



В телефонном разговоре с мэром Харькова Игорем Тереховым министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал, что Тайбэй пожертвует 2 миллиона долларов Харькову и дополнительно по 500 тысяч долларов Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью.

— Народ Тайваня соболезнует и поддерживает народ Украины, поскольку мы уже давно сталкиваемся с угрозами со стороны Китая. Мы надеемся, что наша помощь в восстановлении сильно разрушенной гражданской инфраструктуры может смягчить последствия войны для украинского народа, - сказал Ву Терехову.

В свою очередь Терехов выразил благодарность и сказал, что с нетерпением ждет возможности пригласить Ву в Харьков после войны.