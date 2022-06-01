Шмыгаль заявил, что после 24 февраля от международных партнеров Украина получила более $7 миллиардов помощи

Украина с начала полномасштабной войны, которую начала россия, получила от международных партнеров финансирование в размере более чем $7 миллиардов.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— За более чем 3 месяца поддержка уже превысила $7 миллиардов. Ежедневно мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. Например, сегодня утверждаем условия привлечения финансовой поддержки от правительства Канады на сумму почти $800 миллионов, — отметил премьер-министр.

Напомним, что по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины достигает $5 миллиардов.