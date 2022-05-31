«Газпром» останавливает поставки газа в Данию и Германию за отказ платить в рублях

Российский «Газпром» с 1 июня останавливает поставки газа датской Ørsted и зарегистрированной в Британии Shell Energy Europe Limited по контракту поставок в Германию из-за отказа платить за газ рублями.

Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

В российской компании говорят, что на конец 31 мая, то есть в последний день оплаты по контракту, так и не получили платеж за поставленный в апреле газ от Ørsted. Как сообщалось, оплата газа рублями, как хочет кремль, может нарушать санкции ЕС против россии, поэтому ряд стран отказались от такого шантажа и продлили оплату согласно условиям контракта – в долларах или евро.

Кроме того, «Газпром» остановит поставки газа компании Shell Energy Europe Limited по контракту на поставки в Германию – также из-за отказа платить рублями.

Напомним, 31 мая россия прекратила поставки газа в Нидерланды.

Также, Дания может стать следующей страной, которую отключат от поставок российского природного газа, поскольку ее крупнейшая энергокомпания Orsted заявила, что не будет производить платежи в рублях.

Таким образом, «Газпром» также остановил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию. Кроме того, от российского газа еще в начале апреля отказались Литва, Латвия и Эстония.