Лукашенко заявил, что рф могла бы напасть на Беларусь, если бы не он

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор путин напал бы на Беларусь, реализовав «украинский сценарий».

Об этом он заявил во вторник, 31 мая.

В частности, он назвал войну в Украине «не реализованным в Беларуси сценарием», намекая, что путин напал бы на РБ, если бы он не стал президентом и не поддержал агрессивную политику российского диктатора.