Лукашенко заявил, что рф могла бы напасть на Беларусь, если бы не он

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор путин напал бы на Беларусь, реализовав «украинский сценарий».
Об этом он заявил во вторник, 31 мая.
В частности, он назвал войну в Украине «не реализованным в Беларуси сценарием», намекая, что путин напал бы на РБ, если бы он не стал президентом и не поддержал агрессивную политику российского диктатора.
— Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда я задаюсь вопросом, что было бы с нами, - пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых сейчас сместилась бы на территорию соседней страны, — сказал Лукашенко.