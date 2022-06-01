Польша прекращает выплату пособий украинским беженцам – для некоторых категорий льготы сохранятся

С 1 июля польское правительство готовится перестать выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (примерно 300 гривен) на питание и проживание беженцев из Украины.

Об этом сообщил заместитель главы МВД и представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер в эфире TVP Info, пишет Rzeczpospolita.

— Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться, — сказал он.

При этом Боссернакер добавил, что будут и исключения. Для некоторых категорий, к примеру, людей с инвалидностью, беременных или многодетных льготы сохранятся.

Правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготы на первые 60 дней. Месяц назад срок был продлен еще на 60 дней.

— Мы предоставляем огромные социальные выплаты - от 300 злотых на каждого до 500 злотых + на каждого ребенка и другие суммы, вытекающие из социальных пособий. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и справляются. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок, — заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный политик из консервативной партии «Право и справедливость».

Так, Силезское воеводство оценило текущие расходы на беженцев в 190 миллионов злотых (115 тысяч украинцев подали заявки на PESEL), из которых выплата 40 злотых на человека в день составила 160 миллионов злотых.

Местные самоуправления Нижней Силезии оценивают затраты в 64,5 миллиона злотых, а Подкарпатское воеводство - в 35,5 миллиона злотых. В свою очередь, мазовецкий воевода уже перечислил местным самоуправлениям 256 миллионов злотых.

Как сообщили в польском МВД, по состоянию на 17 мая 2022 года по всей стране было подано уже более 190 тысяч заявлений, что подразумевает выплату более 821 миллиона 910 тысяч злотых.