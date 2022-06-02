Турция подарит Литве Bayraktar, на который они собрали 5 миллионов евро, чтобы помочь ВСУ

Турция решила подарить Литве беспилотник «Байрактар» для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 миллионов евро.

Об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Это невероятно, но Турция только что согласилась безвозмездно передать «Байрактар», на который литовцы собирали деньги. Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины», - сообщил Анушаускас.

Андрюс Тапинас отметил, что турков настолько поразило стремление литовского народа помочь Украине, что Турция решила подарить боевой дрон Bayraktar TB2 со всей оптикой и необходимым оборудованием.

«Теперь у нас есть Байрактар, есть оборудование для него и все еще есть 4,4 миллионов евро. Спасибо за лидерство министру обороны Арвидасу Анушаускасу и его заместителю Вилиусу Семешко за успешные переговоры, и конечно благодарим Турцию за такой чудесный подарок в ответ на небольшую инициативу телеканала в небольшой стран», - написал в своем Facebook Тапинас.

По его словам, турецкая сторона пообещала максимально быстро подготовить дрон к передаче - ориентировочно в течение трех недель, и украсить его цветами флагов Литвы и Украины.

«Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 миллионов евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона, а еще 4,4 миллионов направят на другую помощь Украине. «Поскольку все это – ваши деньги, мы, наверное, проведем опрос и решим вместе», - добавил он.

Новые детали должны сообщить на следующее утро на специальном брифинге Минобороны.

Напомним, литовцы за 3,5 дня собрали 5 миллионов евро на приобретение беспилотников «Байрактар» для украинских воинов.