Украина будет поставлять электроэнергию в Молдову, зависимую в этом вопросе от рф

Украинский «Энергоатом» будет поставлять электроэнергию в Молдову. Поставки начнутся с 4 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Украинское предприятие заключило экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Согласно договоренностям, «Энергоатом» планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тысячи МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч.

Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей россии. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность. Украина и Молдова вместе прошли сложный путь интеграции с европейской энергосистемой ENTSO-E.