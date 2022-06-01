В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине - ее можно купить за 50 евро

Ватикан выпустил специальную серебряную монету, которую посвятил Украине. Вся прибыль от продаж будет направлена ​​на помощь нашей стране.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

«Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100 день вторжения россии в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине», – говорится в сообщении.

На монете изобразили трех человек, бегущих из города, разрушенного бомбами, во главе с идущей навстречу молодой мамой. Вверху на латинице и кириллице надпись «PAX – MИP». На аверсе изображен голубь мира, внизу – герб Папы Франциска и часть молитвы, которую он прочитал во время общей аудиенции 16 марта 2022 года.

Стоимость одной монеты составляет 50 евро, а купить ее можно по ссылке.

Напомним, что Центральный банк Эстонии выпустит монету, посвященную Украине - вырученные средства передадут украинскому Нацбанку.