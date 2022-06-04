Банки выдали аграриям около 40 миллардов гривен доступных кредитов - прием заявок закрыт

Аграрии в целом привлекли 38,5 миллиарда по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». 31 мая был завершен прием заявок по программе.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Кредитные средства привлекли 18078 аграриев. ТОП-10 регионов по объемам привлеченных финансовых ресурсов:
- Кировоградская (4 млрд 712 млн грн)
- Киевская (4 млрд 942 млн грн)
- Винницкая (3 млрд 289 млн грн)
- Одесская (2 млрд 940 млн грн)
- Днепропетровская (2 млрд 937 млн. грн).
Большинство кредитов по программе портфельных гарантий предоставили государственные банки. Так, ПриватБанк выдал таких агрокредитов на 8 млрд 243 млн грн, Укргазбанк – на 4 млрд 355 млн грн, Ощадрбанк – на 2 млрд 814 млн грн, Укрэксимбанк – на 2 млрд 285 млн грн.