Банки выдали аграриям около 40 миллардов гривен доступных кредитов - прием заявок закрыт

Аграрии в целом привлекли 38,5 миллиарда по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». 31 мая был завершен прием заявок по программе.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Кредитные средства привлекли 18078 аграриев. ТОП-10 регионов по объемам привлеченных финансовых ресурсов:

- Кировоградская (4 млрд 712 млн грн)

- Киевская (4 млрд 942 млн грн)

- Винницкая (3 млрд 289 млн грн)

- Одесская (2 млрд 940 млн грн)

- Днепропетровская (2 млрд 937 млн. грн).

Большинство кредитов по программе портфельных гарантий предоставили государственные банки. Так, ПриватБанк выдал таких агрокредитов на 8 млрд 243 млн грн, Укргазбанк – на 4 млрд 355 млн грн, Ощадрбанк – на 2 млрд 814 млн грн, Укрэксимбанк – на 2 млрд 285 млн грн.