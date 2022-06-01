Глава ГТС заявил, что Украина может отказаться от импорта газа, перейдя на собственное производство биогаза

Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта газа. Это можно сделать за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза.

Об этом сообщил директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза - до 8 миллиардов кубометров биогаза в год», - написал он.

В качестве примера он привел Данию, у которой 27% газа в сетях - биогаз, а за последние 5-6 месяцев наблюдается стабильный рост.

По его словам, Дания рассчитывает иметь 100% зеленую газовую систему в 2030-2035 годах.

Ранее сообщалось, что Украина будет снижать потребление газа до уровня собственной добычи.