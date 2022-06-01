В Раде подготовили законопроект о списании долга по кредитам на пострадавшее из-за войны имущество

На следующей недели в парламенте пройдет регистрацию законопроект, который предусматривает списание задолженности по кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, пострадавшего в ходе военных действий.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

«По поручению Президента согласовали с Главой Нацбанка и Премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий. В ВР внесем законопроект в течении следующей недели. Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект», - заявил Гетманцев.

Напомним, Зеленский предложил направить российские активы на компенсации украинцам.