Франция и другие страны ЕС хотят отказаться от российского газа – топливо будут закупать у США и Катара

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что нужно поскорее отказаться от импорта российского газа. В частности, ЕС планирует увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на телеканал Europe 1/CNews.

- Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что владимиру путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу, – отметил Бретон.

Ранее путин предупредил, что если «недружественные» страны-покупатели российского газа откажутся платить в рублях, они будут лишены поставок. В частности, российский «Газпром» приостановил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС поступало из россии. Если кремль когда-нибудь приостановит эти поставки во Францию, уверяет Тьерри Бретон, то страна к этому готова.

- Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это, - заявил Бретон.

По его словам, новый план будет включать «50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов из существующих трубопроводов, ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубических метров». Перезапуск угольных электростанций также является рассматриваемым вариантом.