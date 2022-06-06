Зеленский поручил Кабмину разобраться с петицией о запрете фейерверков

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть петицию о запрете использования и продажи фейерверков.

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию.

Предложение о запрете фейерверков подали еще до полномасштабного вторжения рф. Зеленский отметил негативные последствия фейерверков в военное время, «когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт».

«Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневной жизни, быту и считаю, что их употребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне. В настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены», - говорится в ответе Зеленского.

Электронная петиция направлена ​​в Кабинет министров, а оттуда в МВД и Национальную полицию. Петицию рассмотрят и «примут необходимые меры реагирования».