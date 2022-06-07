Кабмин разрабатывает программу для поддержки среднего и малого бизнеса

По поручению Президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства. Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей, рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию. Дал задание министерствам безотлагательно разработать предложения и подать на рассмотрение правительству», – сообщил Шмыгаль.