Украина получит от Всемирного банка дополнительные почти $1,5 миллиарда

Исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка

Отмечается, что новое финансирование является частью общего пакета поддержки в размере более 4 миллиардов долларов, который мобилизует Всемирный банк, превышающий предварительные оценки в 3 миллиарда долларов. Почти 2 миллиарда долларов по этому финансированию было выплачено.

Средства будут использованы на выплату заработной платы государственным и социальным работникам. Проект получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии; параллельное финансирование из Италии и ожидаемые будущие гарантии, в том числе из Дании. Проект также софинансируется за счет вкладов в новый многодонорский трастовый фонд (MDTF) из нескольких стран, включая Швейцарию.

«Группа Всемирного банка оказывает постоянную поддержку Украине и ее народу в условиях продолжающейся войны. Мы работаем со странами-донорами, чтобы мобилизовать финансовую поддержку и использовать гибкость наших разных инструментов финансирования, чтобы помочь украинцам получить доступ к услугам здравоохранения, образования и социальной защиты», - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Указывается, что портфель проектов Всемирного банка в Украине поддерживает улучшение государственных услуг, непосредственно приносящих пользу простым людям, в таких сферах, как водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, энергоэффективность, дороги, социальная защита, образование и здравоохранение.