Шмыгаль заявил, что несмотря на войну, посевная кампания в Украине прошла успешно - засеяно 75% прошлогодних площадей

Несмотря на полномасштабное вторжение российской федерации на территорию Украины, посевная кампания в Украине прошла успешно. Уже начинается подготовка к сбору урожая.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей», - написал Шмыгаль.

По словам главы правительства, в рамках программы льготных кредитов «5-7-9» для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 миллиардов гривен. Из них - 24 миллиарда гривен по программе государственных портфельных гарантий.

Денис Шмыгаль добавил, что теперь начинают подготовку к сбору урожая с учетом основных вызовов, которые стоят сейчас перед аграриями, в частности, это:

- Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов у нас остается 23,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур.

- Второе, сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 миллионов тонн.

- Третье, обеспечение горючего для аграриев.

Шмыгаль добавил, что во время совещания дал задание профильным министерствам и ВГА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.

Ранее сообщалось, что оккупанты угрожают украинским фермерам и воруют их урожай.