Государство компенсирует расходы украинцам, которые начали ремонт разрушенных домов за свой счет

Украинцам, которые начали самостоятельно восстанавливать разрушенное российскими оккупантами жилье, компенсируют расходы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Понимаем, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы», - сообщил премьер-министр.

По его словам, Министерству развития общин и территорий дано поручение в максимально сжатые сроки определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире. Также упростить порядок получения такового документа. Чтобы каждый был уверен, расходы будут возмещены.

Напомним, что оккупанты разрушили в Украине около 38 тысяч домов.