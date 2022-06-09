НБУ перечислил на нужды армии более 17 миллиардов гривен

Национальный банк Украины уже перечислил на нужды военных свыше 17,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На 9 июня 2022 года остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 131 миллион гривен.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,1 миллиарда гривен, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 миллионов гривен;

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 280 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 280 млн грн; на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – всего 252 млн грн;

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – всего 18,3 млн грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 17,25 миллиардов гривен в эквиваленте. В частности, более 5,3 миллиардов гривен в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

«Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)», – отчитываются в НБУ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

По состоянию на 9 июня 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 126 миллионов гривен.

«Кроме того, Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило из него почти 450 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф», - говорится в сообщении.

В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.