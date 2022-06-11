Без тендера и по спецпроцедуре военного времени: КП «Парки» заплатят за уборку зеленых зон в Заводском районе Николаева до конца лета ₴13,8 миллионов

КП «Николаевские парки» в условиях военного положения провело тендер на уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства, расположенными на территории Заводского района.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

Тендер провели без конкурса по специальной процедуре «Украинская Освободительная Война», которая дает возможность во время военного положения заключать договора по упрощенной процедур и без проведения торгов, и 6 июня в системе опубликовали заключенный договор с подрядчиком. Согласно опубликованному документу, договор заключили 1 июня с фирмой ООО «Еврокоммунсервис» на 13 миллионов 849 тысяч 591 гривну.

Подрядчик должен будет предоставлять 49 услуг до 23 августа текущего года по 57 адресам.

Из открытых данных известно, что Николаевский филиал ООО «Еврокоммунсервис» зарегистрировано 31.07.2018 года по улице Пограничной, 165, кабинет №3. Директором является Дмитрий Тимофеев,

Напомним, что за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения директором КП «Николаевские парки» мэр Александр Сенкевич назначил мариупольца Дмитрия Чучмая.

Также, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Депутаты Николаевского горсовета с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг. Отметим, что в Николаевской мэрии на условиях лизинга собираются закупить почти 40 единиц спецтехники для КП – перечень должны утвердить депутаты на сессии.