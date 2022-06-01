Как McDonald's, только без «Мак»: В россии открывают рестораны сети под новым брендом

Бывший McDonald's в россии теперь будет называться «Вкусно и точка», 12 июня первые рестораны начали работу.
Об этом сообщают росСМИ.
Сообщается, что меню останется прежним, но из названий уберут приставку «Мак». Также оттуда убрали «Мак Флури» и «БигМак» из-за «прямых ассоциаций с брендом».
До конца июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшее пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.
Как известно, после полномасштабного вторжения рф в Украину McDonald's принял решение о полном выходе из россии и продал свой бизнес.
Тем временем, в Украине рестораны McDonald's закрыты и не откроются до конца войны.