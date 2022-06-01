Украина будет экспортировать зерно по двум маршрутам - ведутся переговоры по созданию третьего коридора

Украина установила два маршрута через Польшу и Румынию на экспорт зерна.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник агентству Reuters 12 июня.

По его словам, на территории Украины хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое Киев пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

Также Украина ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продуктов питания.

«Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их», - сказал он агентству в кулуарах азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», ​​чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.

МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.

Франция заявила о готовности участвовать в разблокировании Одесского порта .

Также министр сельского хозяйства Германия считает, что Украина не может рассчитывать на то, что президент России Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.