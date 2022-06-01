22-летний житель Николаевщины нуждается в финансовой помощи – у парня обнаружили рак крови: «Это боль, которую я не пожелаю даже врагу»

Житель села Катериновка Николаевской области Иван Зузак нуждается в финансовой помощи. Несколько месяцев назад 22-летнему парню диагностировали лимфобластный лейкоз. Сейчас он проходит дорогостоящее лечение за границей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила мама Ивана Тамара Зузака.

«24 марта очень страшное известие всколыхнуло нашу семью. У Вани - острый лимфобластный лейкоз (рак крови) Украина надежды и шансов не дает. Сказали, что осталось жить максимум два месяца. Турция взялась за лечение. Лечение долгосрочное, ну и конечно дорогостоящее. У нас есть что продать, но в связи с ситуацией в государстве просто некому. Поэтому, я вынуждена обратиться ко всем за помощью, чтобы спасти своего сына. Каждая гривна дает шанс на то, что мы сможем с вашей поддержкой и помощью спасти моего сына. Ему всего 22 года. Это крик души, это боль, которую я не пожелаю даже врагу. Я очень надеюсь на вашу поддержку», - написала женщина.