Евросоюз договорился о поставках газа с Израилем и Египтом

Европейский Союз заключил меморандум с Египтом и Израилем об увеличении экспорта газа в Европу. Документ был подписан в Каире.

Об этом сообщает «Бабель».

Природный газ с Ближнего Востока, а также из Египта и Израиля будут поставлять с помощью египетской системы поставок сжиженного газа.

«Стороны будут работать вместе над стабильными поставками природного газа таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям декарбонизации, и на основе рыночных цен», - говорится в заявлении.

Кроме того, ЕС, Израиль и Египет будут сотрудничать в вопросе возобновляемых источников энергии и поставок водорода. Европейский Союз в рамках своей программы REPowerEU пытается диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы уменьшить зависимость от россии. Для этого в ЕС ищут альтернативные каналы поставок и планируют серьезно инвестировать в возобновляемые источники энергии.