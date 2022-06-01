Ким считает, что НГЗ российского олигарха Дерипаски при национализации «уйдет под нож», но решение будет принимать СНБО

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решение по национализации Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске, будет принимать СНБО, а пока завод функционирует.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Главком».

Виталий Ким отметил, что завод пока не работает по полной, а обслуживает шламовые поля и качает для города воду. Работникам платят заработную плату из запасов.

«Это решение будет приниматься СНБО. Там, на этом заводе, работает семь тысяч наших людей, которые до сих пор получают зарплату. На мой взгляд, этот завод находится в определенном звене производства и сам по себе не может создавать дополнительную стоимость. Если его национализировать, он просто уйдет под нож. Сейчас завод обслуживает шламовые поля, качает для нас воду, но не работает. Выплачивают зарплату людям из запасов, но это ненадолго», – заявил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать.

Напомним, что Дерипаска владеет Николаевским глиноземным заводом, которыйостановили в результате войны рф против Украины.



Также известно, что российский владелец НГЗ Дерипаска проиграл суд и остался под санкциями США.