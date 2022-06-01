Глава Николаевской ОВА заявил, что «экономика региона находится в заднице» из-за войны с россией

Из-за полномасштабного вмешательства российской федерации на территорию Украины и оккупации Херсонщины экономика Николаевского региона находится в критическом состоянии.

Об этом в интервью «Главкому» заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Экономика региона – в заднице. Порты отрезаны, мост они разбомбили, соответственно, логистика нарушена. Мы были очень плотно связаны с Херсонской областью – бетон оттуда поставляли, кирпич, томаты, клубнику… Мы всем обменивались и сотрудничали, есть предприятия, у которых два объекта в Херсоне, а два – здесь. И они друг без друга работать не могут», – заявил он.

Также из-за близости фронта есть риски для предпринимателей – заблокированные выплаты по капитальному строительству, выплаты зарплат и т.д.

«То есть предприятия просто выживают, о том, чтобы развиваться, речь не идет», - добавил он.

Виталий Ким добавил, что через две недели будут собирать озимые, которые посеяли осенью, однако есть проблемы с экспортом продукции, ведь порты заблокированы россией, а вывозить товар по железной дороге долго и неэффективно, к тому же некоторые железнодорожные пути повреждены.

«Все аграрии, в частности, и «Нибулон», находятся в такой же ситуации, что и другой бизнес, потому что обслуживать кредиты сейчас очень тяжело. Все эти кредиты были завязаны в основном на экспорт. А сейчас все стоит, в частности, и речной транспорт, работавший на Днепре. Железнодорожные пути, которые были повреждены, были настроены привозить продукцию в порты. Переправить те объемы, которые отгружались через порты, на железную дорогу очень тяжело и проблемно. (…) Конечно, можно потратить сейчас время на ремонт моста и восстановление сообщения, но одна ракета с той стороны – и снова ничего не будет работать», - заявил он.

Разрешить эту ситуацию может только победа Украины в этой войне и разблокирование логистики в целом.