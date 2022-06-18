Шмыгаль заявил, что с начала войны сумма инфраструктурных убытков Украины достигла $104 миллиардов

Сумма инфраструктурных убытков достигла 104 миллиарда долларов. В результате обстрелов российской армии разрушено или повреждено не менее 45 миллионов квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на британско-украинском инфраструктурном саммите.

Шмыгаль отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 миллиардов евро. По его словам, в следующем месяце правительство представит План восстановления Украины - United24, и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации.

«Мы делаем ставку на региональный подход, который предусматривает опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заниматься восстановлением Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области», - отметил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.

Ранее сообщалось, что война нанесла дорожной инфраструктуре Украины ущерб на ₴900 миллиардов.