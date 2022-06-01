В Украине введут онлайн-растаможивание автомобиля: «Без коррупции и за 5 минут»

В Украине в рамках проекта «Цифровая таможня» введут электронное растаможивание автомобилей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Реформа диджитализации и цифровизация услуг для бизнеса и граждан является одним из ключевых элементов антикоррупционной стратегии правительства. В последнем разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен мы говорили о планах Украины по большой программе цифровизации. В ближайшее время правительство Украины внедрит цифровое растаможивание авто за 5 минут. Без всяких махинаций и коррупции. Все автоматически, прозрачно и быстро. Это часть нашего проекта», - сообщил Шмыгаль.

Также Украина в ближайшее время планирует присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Это позволяет обмениваться данными с таможнями европейских стран и также устраняет пространство для любых махинаций. Для бизнеса и граждан – это новое качество сервиса, где все максимально быстро и удобно.