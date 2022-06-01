Украинские переселенцы в Польше смогут получить еще одну выплату

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающая пострадавших и оказывающая гуманитарную помощь, сможет выплачивать беженцам в Польше по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых - на каждого другого члена семьи.

Об этом сообщается на сайте организации.

DKH ввела программу финансовой помощи, чтобы проявить солидарность с украинцами, которые вынуждены были из-за войны уехать в Польшу.

Предусмотрено, что подавшие заявку украинцы получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

Поскольку желающих получить поддержку очень много, DKH ставит в приоритет наиболее нуждающихся. Учтите, что регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Нужно отвечать нескольким критериям. Среди них:

- Вы и ваша семья пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года; - Вы и ваша семья не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур Польши, вы все еще можете претендовать на помощь от Diakonie Katastrophenhilfe; - Вы и другие члены вашей семьи не работают в Польше и не имеют источников дохода.

Если вы подходите под указанные условия, обратите внимание на следующие требования. Вы имеете право на помощь, если вы отвечаете по крайней мере одному из критериев:

- Вы отец или мать и находитесь в Польше одни; - Вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без других родственников; - Вы беременны; - Вы содержите или заботитесь о двух или более детях; - У члена вашей семьи есть особые потребности или хронические или тяжелые заболевания.

Какие документы нужны для подачи заявки:

Во время личного визита в регистрационный центр надо убедиться что у вас есть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также - документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей. Обратите внимание, что каждый член вашей семьи должен лично появиться в центре и иметь соответствующие документы.

Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке, а следить за обновлением свободных дат для посещения центра - на странице.

Есть также бесплатная горячая линия для вопросов по этой программе: 800 000 232.