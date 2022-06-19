В Минэкономики считают, что доступ к рынку ЕС поможет перекрыть военные потери торговли

Украина сможет компенсировать потери, которые понесла наша торговля из-за войны, с помощью доступа украинских товаров к рынку Европейского союза.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

«Доступ украинских товаров к рынку Евросоюза поможет компенсировать те потери, которые понесла наша торговля из-за войны и блокады россиянами украинских портов. Мы благодарны Европейскому Союзу за решение в этом направлении», - сказала Свириденко.

Она добавила, что рассчитывает, что нулевые таможенные ставки на украинские товары будут сохраняться не только в год, но и в дальнейшем