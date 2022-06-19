Верховная Рада отменила военный сбор для украинских защитников

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения».

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании 19 июня.

Так, принятый законопроект №7432 предусматривает освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. Отмена налогообложения будет действовать во время военного положения.

В частности эти изменения касаются:

- Вооруженных Сил Украины;

- Национальной гвардии;

- правоохранительных органов;

- Службы безопасности Украины;

- Службы внешней разведки Украины;

- Госпогранслужбы;

- Управление государственной охраны;

- Министерства внутренних дел;

- Госспецсвязи.

Также Верховная Рада поддержала законопроект, который упрощает получение пенсий для военных. Теперь они могут самостоятельно выбирать удобный для них банк. Ранее военные получили пенсию только через государственный «Ощадбанк».