Верховная Рада отменила военный сбор для украинских защитников

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения».
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании 19 июня.
Так, принятый законопроект №7432 предусматривает освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. Отмена налогообложения будет действовать во время военного положения.
В частности эти изменения касаются:
- Вооруженных Сил Украины;
- Национальной гвардии;
- правоохранительных органов;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Госпогранслужбы;
- Управление государственной охраны;
- Министерства внутренних дел;
- Госспецсвязи.
Также Верховная Рада поддержала законопроект, который упрощает получение пенсий для военных. Теперь они могут самостоятельно выбирать удобный для них банк. Ранее военные получили пенсию только через государственный «Ощадбанк».