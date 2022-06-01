Данилов: Той цены на бензин, которая была до войны, в Украине уже не будет

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что довоенных цен на бензин больше не будет.

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

- Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический, - сказал он, отвечая на вопрос, реально ли решить проблему бензина в условиях войны.

По его мнению, через определенный промежуток времени ситуация должна разрешиться.