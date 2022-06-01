В Минюсте предложили создать уникальный международный механизм получения компенсаций от россии

Украина предлагает заключить международный Договор о создании механизма возмещения ущерба, причиненного российской агрессией.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудра в интервью «Интерфакс-Украина».

«Договором будет создаваться постоянно действующая Комиссия по рассмотрению исков о компенсации ущерба. Государства-участники Договора блокируют, конфискуют и передают активы рф для удовлетворения требований Комиссии. Для этого создается Фонд активов», – сказала Мудра.

Договор также предусматривает принудительное исполнение решений Комиссии, в результате чего должно стать получение заявителями возмещения.

По ее словам, в условиях, когда россия не будет осуществлять возмещение добровольно или не будет признавать свою ответственность за нанесенный ущерб, Договор сможет быть тем легитимно-правовым механизмом, который установит ответственность россии и заставит ее компенсировать убытки.

«Это будет широко признанный в мире международный инструмент, с помощью которого у государства будут основания для совершения необходимых действий на своей территории, в том числе для принятия соответствующего национального законодательства», – добавила она.

Мудрая отметила, что заявления могут делиться на разные категории в зависимости от размера требований и сложности кейса: могут применяться упрощенные процедуры к однотипным заявлениям о потере жилья или движимого имущества, и такие иски могут быть объединены в массовые.

При этом выплата возмещения по решениям Комиссии может производиться либо путем выплаты из заранее созданного Фонда активов, либо путем принудительного исполнения решения Комиссии.

В то же время, она констатировала, что для этого государства-участники должны изменить национальное законодательство, на что потребуется политическая воля законодательных органов этих государств.

Напомним, Зеленский предложил направить российские активы на компенсации украинцам: «РФ должен почувствовать вес каждого снаряда».