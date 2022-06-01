Во Франции заявили, что смогут обойтись без российского газа

Министр энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунаше заявила, что страна сможет обойтись без поставок российского газа.

Об этом сообщает «Европейская правда».

– Мы можем обойтись без российского газа, это предполагает, что все танкеры со сжиженным газом прибудут вовремя и что мы сможем с комфортом заполнить наше стратегическое хранилище, – сказала Паннье-Рунаше.

Премьер-министр Элизабет Борн ранее пояснила, что Франция намерена к началу осени заполнить свои газовые хранилища почти на 100% и в следующем году собирается построить новый плавучий LNG-терминал, чтобы обеспечить его снабжение, несмотря на падение поставок из России.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что нужно как можно быстрее отказаться от импорта российского газа . В частности, ЕС планирует увеличить закупки сжиженного газа у США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики.