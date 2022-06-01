ЕС выделит Украине €9 миллиардов на финансирование социальной сферы

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

По его словам средства будут направлены на финансирование социальной сферы.

«Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 миллиардов евро на помощь», - говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 1 миллиард долларов.