Великобритания дала Украине $525 миллионов кредитных гарантий на зарплаты чиновников, школ и больниц

Правительство Великобритании предоставило $525 миллионов кредитных гарантий для поддержания макроэкономической стабильности в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Отмечается, что такое решение позволит увеличить сумму кредитов от Всемирного банка в случае, если у Украины будет дефицит средств для финансирования госрасходов.
Средства кредитов будут направлены на зарплату служащим госсектора, а также содержание школ и больниц.
Выделенные средства увеличивают общую сумму финансовой поддержки Великобритании, включая кредитные гарантии, до 1,5 миллиардов долларов, а совокупную экономическую и гуманитарную помощь Украине – до 1,8 миллиардов долларов в 2022 году.
«Без международной поддержки правительство Украины будет вынуждено пойти по пути, который ставит под угрозу макроэкономическую стабильность страны и долгосрочную экономическую безопасность, включая сокращение резервов и печатание денег. Такая политика напрямую привела бы к высокой инфляции и гуманитарной катастрофе в стране», – резюмируют в правительстве. Великобритании.