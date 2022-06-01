Великобритания дала Украине $525 миллионов кредитных гарантий на зарплаты чиновников, школ и больниц

Отмечается, что такое решение позволит увеличить сумму кредитов от Всемирного банка в случае, если у Украины будет дефицит средств для финансирования госрасходов.

Средства кредитов будут направлены на зарплату служащим госсектора, а также содержание школ и больниц.

Выделенные средства увеличивают общую сумму финансовой поддержки Великобритании, включая кредитные гарантии, до 1,5 миллиардов долларов, а совокупную экономическую и гуманитарную помощь Украине – до 1,8 миллиардов долларов в 2022 году.