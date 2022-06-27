«Нельзя назвать ничем иным, как торгово-зерновым мародерством: нардеп Чорноморов о фирмах, скупающих зерно по заниженным ценам

С началом зерноуборочной кампании появилась информация о том, что некоторые фирмы, занимающиеся закупкой урожая, на фоне войны, платят за зерно такую цену, которой недостаточно даже для покрытия расходов на его выращивание.

В комментарии изданию «Преступности.Нет», народный депутат Украины Артем Чорноморов, возглавляющий подкомитет по экономической и финансовой политике в агропромышленном комплексе, высказал свое мнение по этому поводу.

«Да, ко мне поступает эта информация, которую нельзя назвать ничем иным, как торгово-зерновым мародерством. Эти трейдерские компании, которые сегодня, во время войны, по заниженным ценам выкупают зерно у украинских фермеров, а затем продают его в Европе по ценам вдвое, иногда втрое выше заплаченного фермерам, вырывают яму не только себе, но и всем участникам цепочки снабжения» , - сказал нардеп.

Он добавил, что следствием таких действий трейдеров может стать угроза обострения голода.

«Глобально, следствием действий таких спекуляций станет увеличение угрозы голода, ведь, покупая зерновые по смешным ценам у фермеров, они забирают у них возможность не только заработать на своей работе, но и покрыть затраты на выращивание зерна. То есть, не имея прибыли, фермеры не смогут засеять свои поля в следующем году. Тем самым история со сверхприбылями на беде украинских сельхозпроизводителей закончится и у самих трейдеров. Простая логика: если в следующем году фермеры не смогут засеять поля, что будут продавать зернотрейдеры?», – сказал нардеп.

Как пояснил нардеп, аграрный комитет ищет пути для решения этой проблемы.