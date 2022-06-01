Жители канадского города собрали 90 тысяч долларов на медицинские нужды Украины

Община города Эгенвиль в Канаде провело благотворительный аукцион и собрало 90 000 канадских долларов. Вся сумма средств через платформу UNITED24 будет направлена на медицинскую помощь.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте.

На аукционе было выставлено более 60 лотов: от сертификата на проживание в отеле Оттавы до пищевых продуктов. Также была представлена коллекционная марка, автор которой - студентка из Украины, харьковчанка Оксана Маляр. Ее продали за 1500 канадских долларов.

На сегодняшний день общая сумма с начала кампании сбора средств на медицинские нужды через платформу UNITED24 составляет 84,8 миллиона гривен.

Денежные средства направляются на закупку медицинского обеспечения. Недавно Министерство здравоохранения вместе с ГП «Медзакупки Украины» уже приобрело 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Новое оборудование доставлено в центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и помогает медикам транспортировать тяжелых пациентов в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

В настоящее время Минздрав готовится закупить хирургические рентгеновские установки с C-аркой, которые помогают выявлять осколочные ранения.