Бизнес во время войны может арендовать госимущество по льготным условиям – на Николаевщине доступны несколько объектов

В Украине возобновлена программа аренды государственного имущества. На время военного положения процедуры упрощены и введены льготы для арендаторов. Ряд помещений для аренды доступны и в Николаевской области.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Для перемещенных предприятий действует льготная ставка – 1 гривна за 1 квадратный метр; снижены авансовые и гарантийные платежи, их также можно вернуть; отменены ограничения для субаренды; действует автоматическое продление договоров; все документы в электронном виде.
Кроме того, до конца года полностью освобождаются от арендной платы арендаторы госимущества по действующим на 24 февраля договорам на территории Николаевской области, где прекращен доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст.
«Сегодня крайне важно продолжать работу бизнеса, сохранить рабочие места – это проявление экономического патриотизма. Аренда госимущества позволит релокировавшимся предприятиям легко устроиться в других областях, а также стимулирует бизнес-активность в регионах», - сообщила и. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.
Арендаторам по договорам, действующим на 24 февраля 2022 года, предоставлены скидки или они полностью освобождены от арендной платы, в зависимости от регионов расположения и вида имущества.
В Николаевской области для аренды уже доступны:
– Открытая складская площадь IV площадью 400 кв. м по адресу: город Николаев, улица Заводская 23/17 – https://bit.ly/3A2XMZq;
– Нежилое помещение площадью 18,9 кв. м по адресу: город Николаев, улица Заводская 23/31 – https://bit.ly/39TyTop;
– Поселок ТЭМ/часть замощения площадью 1300 кв. м, по адресу: г. Южноукраинск, Промплощадка, 33 – https://bit.ly/3P0OzoT;
– Часть помещения для размещения банкомата площадью 2,5 кв. м, по адресу: г. Николаев, ул. Г. Гонгаде, 9 – https://bit.ly/3u3CSFL.