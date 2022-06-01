Бизнес во время войны может арендовать госимущество по льготным условиям – на Николаевщине доступны несколько объектов

В Украине возобновлена ​​программа аренды государственного имущества. На время военного положения процедуры упрощены и введены льготы для арендаторов. Ряд помещений для аренды доступны и в Николаевской области.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Для перемещенных предприятий действует льготная ставка – 1 гривна за 1 квадратный метр; снижены авансовые и гарантийные платежи, их также можно вернуть; отменены ограничения для субаренды; действует автоматическое продление договоров; все документы в электронном виде.

Кроме того, до конца года полностью освобождаются от арендной платы арендаторы госимущества по действующим на 24 февраля договорам на территории Николаевской области, где прекращен доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст.

«Сегодня крайне важно продолжать работу бизнеса, сохранить рабочие места – это проявление экономического патриотизма. Аренда госимущества позволит релокировавшимся предприятиям легко устроиться в других областях, а также стимулирует бизнес-активность в регионах», - сообщила и. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

Арендаторам по договорам, действующим на 24 февраля 2022 года, предоставлены скидки или они полностью освобождены от арендной платы, в зависимости от регионов расположения и вида имущества.

В Николаевской области для аренды уже доступны: